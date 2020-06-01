Роспотребнадзор проверяет участки для голосования

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Более 54 участков для голосования в Тюмени и ряде муниципалитетов региона проверили сотрудники управления Роспотребнадзора. Как рассказала глава ведомства Галина Шарухо, данная работа будет продолжена.

В первую очередь сотрудники управления обращают внимание на сами помещения, где организовано голосование – это должны быть пространства с окнами. Перед входом должен быть дезинфицирующий коврик для обуви.

"Каждый, кто придет на участок, получит маску, перчатки и индивидуальную ручку. На участке желательно провести не более 15 минут. При обследовании помещений смотрим, нанесена ли разметка для социальной дистанции, на наличие дезинфицирующих средств для членов избирательной комиссии, наблюдателей и тех, кто придет голосовать. В Тюменской области приняты беспрецедентные меры по обследованию тех, кто будет работать на участках для голосования – ни один больной человек не будет допущен к работе", - заверила она.

По итогам обследования установлено, что во всех помещениях для проведения общероссийского голосования обеспечены безопасные условия для участников, членов избирательных комиссий и наблюдателей.