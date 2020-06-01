Губернатор призвал тюменцев выразить свое мнение по поправкам в Конституцию

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

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Поправки в Основной закон затрагивают судьбу всей страны и каждого человека. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Он напомнил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ началось с 25 июня.

"Следуя рекомендациям Роспотребнадзора, мы приняли все необходимые меры для защиты здоровья граждан. На каждом участке нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, подготовлены антисептики, гражданам измеряют температуру бесконтактным термометром, выдают одноразовые перчатки и маски. Для тех, кто по каким-то причинам не может выехать на участок, областная избирательная комиссия дает возможность проголосовать дома. Члены избиркома приедут со специальным набором средств индивидуальной защиты", - сообщил глава региона.

Он призвал жителей Тюменской области выразить свою позицию на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.