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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Глава Тобольска проголосовал по поправкам в Конституцию

Политика, 14:12 25 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Одним из первых на свой участок для голосования по поправкам в Конституцию пришел глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Я не люблю откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Поэтому решил проголосовать в первый же день. Лично мне было бы внутренне не комфортно, если я остался бы в стороне и не сделал свой выбор. И мне кажется, что в Тобольске будет хорошая явка избирателей. Каждый тоболяк осознает свою сопричастность к будущему нашей страны", - рассказал градоначальник.

Максим Афанасьев также отметил соблюдение норм санитарной безопасности на участках для голосования.

"Сегодня я лично убедился, что все предписываемые требования выполняются. На входе измеряют температуру, дают одноразовые перчатки и маски. Вход и выход из участка находятся в разных местах", - отметил глава города.

Максим Афанасьев также обратил внимание тоболяков на соблюдение санитарного режима не только на участках для голосования, но и в повседневной жизни.

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Евгений Новосёлов

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# поправки в Конституцию

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