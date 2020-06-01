Общественники следят за соблюдением санитарных правил на тюменских участках для голосования

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

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За соблюдением мер безопасности на тюменских участках для голосования по поправкам в Конституцию следят гражданские активисты.

Член регионального штаба ОНФ Сергей Соловьев посетил участок №2021 в здании школы "Лира".

Весь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, помимо масок, их лица закрыты прозрачными щитками. Гражданам, у которых нет своих масок, выдают их при входе. Обработка рук и замер температуры - обязательны. На полу есть разметка, а для подтверждения личности не требуется отдавать паспорт в руки, достаточно показать его в раскрытом виде на безопасном расстоянии. Запас антисептиков - внушительный.

Сергей Соловьев высоко оценил готовность участка и подчеркнул, что нет никаких препятствий для граждан, которые хотят прийти и выразить свое мнение по поправкам.

"Достаточно квалифицированно все подготовлено. Социальная дистанция соблюдается очень четко и грамотно. Сотрудники ведут себя корректно, поэтому я считаю, что все требования, которые предписываются Роспотребнадзором, соблюдаются в полном объеме", - сообщил он.

Это - не единственное место, которое во время голосования посетят активисты ОНФ. Чтобы сформировать объективную картину, они намерены проинспектировать множество участков.

Как пояснили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", несмотря на рабочий день, граждане приходят с самого открытия участка в здании "Лиры". За тем, чтобы не создавалось очередей, внимательно следят. Напомним, что участки работают до 20 часов.

Дарья Казакова