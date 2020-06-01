В Тобольском районе работают 29 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ

| Фото: администрации Тобольского района | Фото: администрации Тобольского района

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29 участков для голосования открылись в Тобольском районе с 25 июня. Степень готовности их к работе накануне оценил глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

По информации пресс-службы администрации Тобольского района, он побывал на участке в пос. Прииртышский. Члены участковой избирательной комиссии, участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептиками для обработки рук. Все члены местного избиркома накануне прошли медицинское тестирование на COVID-19.

Во время проведения голосования разграничены потоки участников, учтена социальная дистанция. За порядком следят полицейские и общественные наблюдатели.

В списках для голосования в Тобольском районе числится 16 тыс. 36 избирателей. Заявления для голосования на дому члены избиркомов принимают по телефону до 17 часов 1 июля.

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин призвал жителей района не оставаться равнодушными и выразить свою гражданскую позицию по поправкам в Конституцию: "Я приду голосовать за будущее своей семьи, социальные гарантии, за сильное государство, которое уважают в мировом сообществе".