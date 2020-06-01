  • 25 июня 202025.06.2020четверг
  • USD68,8376
    EUR77,7590
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер западный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

В Тобольском районе работают 29 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Политика, 13:38 25 июня 2020

администрации Тобольского района | Фото: администрации Тобольского района

Далее в сюжете Глава Тобольска проголосовал по поправкам в Конституцию

29 участков для голосования открылись в Тобольском районе с 25 июня. Степень готовности их к работе накануне оценил глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

По информации пресс-службы администрации Тобольского района, он побывал на участке в пос. Прииртышский. Члены участковой избирательной комиссии, участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептиками для обработки рук. Все члены местного избиркома накануне прошли медицинское тестирование на COVID-19.

Во время проведения голосования разграничены потоки участников, учтена социальная дистанция. За порядком следят полицейские и общественные наблюдатели.

В списках для голосования в Тобольском районе числится 16 тыс. 36 избирателей. Заявления для голосования на дому члены избиркомов принимают по телефону до 17 часов 1 июля.

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин призвал жителей района не оставаться равнодушными и выразить свою гражданскую позицию по поправкам в Конституцию: "Я приду голосовать за будущее своей семьи, социальные гарантии, за сильное государство, которое уважают в мировом сообществе".

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поправки в Конституцию , Тобольский район , участки для голосования

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:34 25.06.2020Более двадцати тысяч ямальцев приняли участие в досрочном голосовании
14:12 25.06.2020Глава Тобольска проголосовал по поправкам в Конституцию
13:38 25.06.2020В Тобольском районе работают 29 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ
13:01 25.06.2020Муфтий Тюменской области призвал жителей проголосовать по поправкам