В Тюменской области обеспечат бесконтактное голосование по Конституции на дому

| Фото: www.cikrf.ru | Фото: www.cikrf.ru

Тюменский облизбирком обеспечит бесконтактное голосование по поправкам к Конституции РФ на дому. Никто не будет заходить в квартиры и дома: процедура пройдет на лестничных площадках и во дворах, сообщил председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

"Что касается мер защиты и снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией: полностью закуплены средства индивидуальной защиты, более 100 миллионов рублей затрачено на это из областного бюджета. Организация голосования на дому будет проходить со строгим соблюдением всех норм и правил. В жилые помещения члены избирательных комиссий и волонтеры заходить не должны", - подчеркнул он.

Для каждого человека формируется индивидуальный пакет, в котором будет маска, перчатки, ручка, выписка из реестра с уже вписанными паспортными данными участника голосования, - человеку останется только расписаться за получение бюллетеня, - и сам бюллетень.

Члены УИК будут находиться на расстоянии 1,5-2 метра. Паспорт гражданин никому не передает, он держит его в руках, показывает фотографию, подтверждает личность и место регистрации. После голосования бюллетень опускается в переносной ящик.

"Эта процедура не очень быстрая, но мы ориентированы на то, чтобы прежде всего сохранить жизнь и здоровье наших земляков", - отметил Игорь Халин.

Голосование по поправкам к Конституции начнется 25 июня и завершится 1 июля.

Дарья Казакова