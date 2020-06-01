Штаб по наблюдению за голосованием начал работать в Тюмени

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Штаб по наблюдению за проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Общественной палаты региона начал работу в Тюмени.

В него вошли профессиональные юристы под руководством старшего преподавателя кафедры конституционного и муниципального права Института государства и права ТюмГУ Людмилы Рагозиной.

Задать вопросы по поправкам в главный документ страны могут все желающие. Штаб располагается на ул. Челюскинцев, 46 в Тюмени, тел. 8 (3452) 39-01-07. Телефонная линия многоканальная, звонки поступают свободным специалистам, поэтому ни один вопрос не останется без внимания.

Штаб будет работать до 1 июля 2020 года включительно.