Тюменцам порекомендуют удобное время для голосования по поправкам

| Фото: www.cikrf.ru | Фото: www.cikrf.ru

Тюменцев пригласят на участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ и рекомендуют удобное время. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

"По почтовым ящикам будем распределять участникам голосования приглашения, чтобы они знали, когда у нас будет организовано голосование, куда им приходить, в какое время, и даже там будет указано рекомендуемое время посещения избирательного участка для конкретного гражданина, - пояснил он. - Этим будут заниматься территориальные, участковые комиссии, а также волонтеры Конституции. Цель такая, чтобы дойти до каждого участника голосования. Потому что здесь действительно каждый голос на вес золота".

Для профилактики рисков, которые связаны с новой коронавирусной инфекцией организаторы общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ полностью отказывались от материалов, которые бы предполагали контакт с участниками голосования.

"Основной упор сделан на размещение информационно-разъяснительных материалов в виде плакатов, листовок, баннеров, призматронов и другого, - отметил он. - То, что касается самих поправок - их достаточно много. Все они систематизированы и сведены в 12 разделах. На участках для голосования будут размещены плакаты, которые смогут прочитать все люди, даже те которые не очень хорошо видят, плакат довольно крупного формата. Подготовлена и соответствующая брошюра".

Борис Олейник