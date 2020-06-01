В Тюменской области на голосование зарегистрировались более шести тысяч наблюдателей

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Более 6 тыс. человек станут наблюдателями на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. К работе они приступят уже 22 июня, когда в труднодоступных и отдаленных районах начнется досрочное голосование, рассказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Он отметил, что в числе наблюдателей – представители политических партий, общественных и некоммерческих организаций. Еще 60 человек заявились в качестве наблюдателей в индивидуальном порядке.

С 25 июня по 1 июля включительно общественные наблюдатели выйдут на участки для голосования по заранее утвержденному графику. В эти дни будет работать штаб на базе Дворца творчества и спорта "Пионер", телефон горячей линии. Также сформируют мобильные рабочие группы, которые при необходимости смогут оперативно выезжать на участки для голосования.

"Все мы хотим, чтобы голосование прошло открыто, публично, честно и чтобы не было нарушений и провокаций. Институт наблюдателей как раз предназначен для того, чтоб общественность присутствовала при волеизъявлении граждан и в случае каких-то нарушений могла своевременно предупреждать, связываться с избирательной комиссией и давать возможность гражданам свободно без всякого давления проголосовать", - рассказал Геннадий Чеботарев.

Наблюдатели также смогут выезжать к тем, кто по каким-либо причинам не сможет присутствовать на участке для голосования. По порядку, утвержденному Центральной избирательной комиссией, на дом по просьбе граждан должны выехать один член участковой комиссии и не менее двух наблюдателей.

Особое внимание уделят вопросам безопасности. Уже сейчас наблюдатели, также как и члены избирательных комиссий, проходят тестирование на коронавирус. Кроме того, предпримут все меры предосторожности – маски, дезинфицирующие средства, соблюдение социальной дистанции. На самих участках каждые два часа проведут дезинфекцию всех поверхностей.

"Мы назначили старших на каждом участке и проводим с ними семинары. Первый семинар прошел в режиме видео-конференц-связи. К мероприятию подключились все муниципальные районы и Общественные палаты муниципальных образований", - сообщил Геннадий Чеботарев.

Добавим, 19 июня в Тюмени на заседании совета Общественной палаты Тюменской области было подписано соглашение с региональными отделениями политических партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР, а также с областным советом профсоюзов и некоммерческой организацией "Корпус "За честные выборы". Все они представили в региональную Общественную палату кандидатуры наблюдателей.

Любовь Голышева