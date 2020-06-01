Волонтеры Конституции начали работу в Ялуторовском районе

| Фото: Администрация Ялуторовского района | Фото: Администрация Ялуторовского района

Волонтеры Конституции в Ялуторовском районе начали передвижную информационную кампанию.

Как сообщила пресс-секретарь главы администрации муниципалитета Светлана Нечаева, в волонтерский отряд вошли 22 человека – молодые учителя, тренеры, специалисты культуры и других соцорганизаций. Все они прошли онлайн-обучение, сдали гражданский экзамен и получили сертификаты.

"Старт кампании был дан 15 июня и продлится она до 1 июля. За это время волонтеры объедут села и деревни каждого из 15 поселений района", - рассказала Светлана Нечаева.

По ее словам, разделившись на группы, отряд ежедневно выезжает в разные местности, посещая за день три-четыре населенных пункта. Около магазинов, социальных объектов, на площадях и других оживленных местах добровольцы раздают землякам памятки, отвечают на вопросы, объясняют порядок предстоящего голосования и делятся другой информацией.

Ирина Кургузова