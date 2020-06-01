Чеботарев: фейки не должны помешать тюменцам выразить свое мнение на голосовании

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Фейковые новости о конституционной реформе, которые направлены на дезинформирование граждан, не должны помешать свободе их волеизъявления, поэтому тюменским наблюдателям важно помочь в проведении открытого и прозрачного голосования.

Об этом заявил на первом онлайн-семинаре председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев и предложил участникам семинара ознакомиться с докладом Ассоциации независимого общественного мониторинга (НОМ).

Ассоциация НОМ провела мониторинг и представила семь наиболее частых манипулятивных средств и приемов, которые выявила в Сети во время подготовки к голосованию. Одним из примеров являются фейки, связанные с повышенной опасностью заражения коронавирусом.

"Все предпринимаемые организаторами меры в многократно большей степени обеспечивают безопасность для людей, чем в повседневной жизни. При посещении магазинов, на улицах мы невнимательно следим за соблюдением социальной дистанции, надеваем или нет маски и перчатки. При проведении голосования на всех избирательных участках, вне помещений для голосования все санитарно-эпидемиологические требования будут выполняться неукоснительно. Контролировать это будут в том числе и наблюдатели, члены избирательных комиссий. Противники реформы спекулируют на ситуации с новым вирусом и стараются ввести людей в заблуждение", - высказал мнение председатель Общественной палаты.

Приведенный в докладе опрос ВЦИОМ показал, что две трети россиян – 67% – намерены участвовать в голосовании, из них 61 % хотят поддержать предложенные изменения.

Эксперт рассказал, что не находят подтверждения и другие распространенные фейки. Так, например, тюменские журналисты уже получают аккредитацию для освещения хода голосования на любом из этапов, в том числе и при подсчете голосов. Общественная палата Тюменской области поддержала все 38 заявлений от граждан, пожелавших стать наблюдателями, и продолжит прием заявлений до 24 июня, не отказывают в праве наблюдать за голосованиям и всем политическим и непарламентским партиям, представителям некоммерческих организаций.

"Наблюдатели назначены по всем предложениям, их участие как раз и делает голосование открытым, честным, достоверным. Мы готовы предоставить всю правдивую, необходимую информацию, не собираемся замалчивать какие-то нарушения, все замечания будем оперативно доводить до Областной избирательной комиссии, руководства штаба", - резюмировал Геннадий Чеботарев.

Он напомнил, что с 22 июня по всем возникающим вопросам и ситуациям граждане и наблюдатели смогут обратиться в оперативный штаб на пятиканальный телефон горячей линии: 8(3452) 39-01-07. С докладом Ассоциации независимого общественного мониторинга можно ознакомиться на сайте Общественной палаты Тюменской области.

Ирина Кургузова