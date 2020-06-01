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Электронного голосования в Тюменской области не будет

Политика, 09:07 17 июня 2020

www.cikrf.ru

Электронного голосования в Тюменской области не будет, сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Только два субъекта федерации принимают участие в этом эксперименте - Москва и Нижегородская область, - пояснил он. – На сегодняшний день для участия в электронном голосовании в общей сложности подано 394 412 заявлений, из них 384 270 - по Москве. Голосования по почте у нас в области тоже не будет".

В Тюменской области насчитывается 1 тыс. 97 участков для голосования. Из них 1 тыс. 88 - постоянные и 9 – временные. Подготовлены 1 млн 113 тыс. 45 бюллетеней для голосования.

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# Игорь Халин , поправки в Конституцию

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