В Тюменской области поступило около шести тысяч заявок от потенциальных наблюдателей за голосованием

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

5 тыс. 966 заявлений подали желающие стать наблюдателями за проведением общероссийского голосования в Тюменской области, рассказал председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев на первом обучающем семинаре 16 июня.

Как руководитель рабочей группы по общественному контролю за проведением всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ в Тюменской области он пояснил, что в числе поданных предложений 38 – от граждан, остальные от представителей политических партий, общественных объединений и некоммерческих организаций. Часть из них уже рассмотрена на заседании совета Общественной палаты. Окончательное назначение наблюдателей пройдет на следующем заседании, которое состоится 19 июня, при этом заявления продолжат принимать до 24 июня и они также будут рассмотрены.

"Для обеспечения прозрачности хода голосования и повышения его легитимности, на каждом избирательном участке должно быть не менее 5-6 представителей общественности. Каждому наблюдателю заранее выдадут нагрудный знак с указанием имени и фамилии и направление на конкретный участок. Всех их разместят на местах с соблюдением социальной дистанции и других мер эпидемиологической безопасности таким образом, чтобы были видны и члены комиссии и урны для голосования", - рассказал он.

По словам Геннадия Чеботарева, общественники смогут наблюдать за проведением процедуры и до всероссийского дня голосования с 25 по 30 июня и за работой выездных бригад во время выездов по заявкам избирателей вне помещений избирательных участков.

По всем возникающим вопросам и ситуациям граждане и наблюдатели смогут обратиться в оперативный штаб с 22 июня на пятиканальный телефон горячей линии: 8(3452) 39-01-07. В случае необходимости, сформированные Общественной палатой выездные бригады будут прибывать на указанный избирательный участок для рассмотрения возможных спорных ситуаций.

С подробной информацией о правах и рекомендациях наблюдатели могут познакомиться на сайте Общественной палаты Тюменской области с 17 июня.

Ирина Кургузова