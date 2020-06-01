Волонтеры Конституции рассказывают жителям Голышманово о предстоящих выборах

| Фото: Штаб волонтеров Конституции Голышмановского округа | Фото: Штаб волонтеров Конституции Голышмановского округа

12 добровольцев Голышмановского городского округа стали участниками акции "Волонтеры Конституции". Они занимаются информированием населения о предстоящей избирательной кампании, которая связана с внесением поправок в Основной закон страны.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила куратор муниципального штаба "Волонтеры Конституции", педагог-организатор Голышмановского молодежного центра Надежда Степанова.

"С 15 июня и по 1 июля по всей стране проходит акция "Волонтеры Конституции". Наши волонтеры будут работать на специальной информационной точке, расположенной у ТЦ "Монетка". Мы будем информировать жителей городского округа о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ, раздавать материалы, а также рассказывать о волонтерской деятельности", - рассказала она.

Инфоточка волонтеров Конституции начинает работу в будние дни с 15 часов, в выходные - с 10 часов.

По словам куратора, все волонтеры накануне прошли обучение на платформе ДОБРО.ру. Кроме того, с ними проведена очная учеба на базе Центра развития добровольческого движения Голышмановского городского округа.

"1 июля все волонтеры Конституции будут оказывать помощь на избирательных участках. Педагоги Молодежного центра, воспитатели детских садов, сотрудники библиотеки, индивидуальные предприниматели, выпускники школ вошли в состав голышмановского штаба добровольцев".

Анжела Лебедева