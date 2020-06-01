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В четырех районах Тюменской области проголосуют на открытом воздухе

Политика, 09:12 19 июня 2020

www.cikrf.ru

Участки на открытом пространстве впервые организуют в Тюменской области во время Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Как рассказал председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, таких участков будет четыре - в Аромашевском, Исетском, Казанском и Нижнетавдинском районах. "Их разместят возле школ, Домов культуры, стадионов. На открытой площадке установят навес, необходимое оборудование. Здесь размещаются члены УИК и голосование проходит на свежем воздухе. Это все также делается для профилактики рисков коронавирусной инфекции", - отметил он.

В Тюменской области откроется 1 тыс. 97 участков для голосования. Из них 1 тыс. 88 - постоянные и 9 – временные.

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# поправки в Конституцию

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