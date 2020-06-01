Тюменцы старшего возраста смогут выбрать удобное для голосования время

| фото ИА "Тюменская линия" | фото ИА "Тюменская линия"

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Как будет организовано голосование для граждан 65 лет и старше, которых в регионе проживает более 244 тыс. человек, рассказал журналистам председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

В области работают более 1 тыс. постоянных участковых избирательных комиссий, график их работы не менялся: по будням - с 16 до 20 часов, в нерабочие и праздничные дни - с 10 до 14 часов. Горячая линия тюменского избиркома - 426-772, по этому номеру ответят на все вопросы, касающиеся подготовки и проведения общероссийского голосования.

С 15 июня в работе активно задействованы волонтеры Конституции, в субъекте их более 450 человек, в том числе они обзванивают земляков, чтобы выяснить, есть ли у человека возможность проголосовать на дому и в какое время удобнее к нему прийти.

С 25 по 30 июня участковые избирательные комиссии и участки для голосования начнут работать в полноценном режиме с 8 до 20 часов. Параллельно будут заниматься обзвоном и члены УИК, чтобы исключить контакт с участниками голосования и чтобы рассказать, когда можно проголосовать, когда удобнее прийти. Также информацию о том, что человек может и желает проголосовать на дому, можно передавать и через социальных работников, и через соседей, друзей, знакомых. Здесь нет никаких ограничений, главное, чтобы информация дошла до УИК.

До 1 июля в Тюменской области, помимо голосования на дому, можно это сделать на четырех участках на открытом воздухе в Аромашевском, Бердюжском, Казанском и Нижнетавдинском районах.

Дарья Казакова