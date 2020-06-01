Досрочное голосование по поправкам к Конституции началось в Тюменской области

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменцы старшего возраста смогут выбрать удобное для голосования время

В Тюменской области 22 июня началось досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ. Проголосовали первые 206 участников. Об этом рассказал председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

На бюллетене - зеленая фоновая защитная сетка. Формулировка вопроса: "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?". И две позиции - "да" или "нет". И, как обычно, традиционное разъяснение о порядке заполнения бюллетеня, подписи двух членов участковой избирательной комиссии и печать комиссии.

Досрочное голосование пройдет в Заболотье, Уватском, Вагайском и Тобольском районах.

Дарья Казакова