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Досрочное голосование по поправкам к Конституции началось в Тюменской области

Политика, 10:07 23 июня 2020

фото "Тюменская линия"

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В Тюменской области 22 июня началось досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ. Проголосовали первые 206 участников. Об этом рассказал председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

На бюллетене - зеленая фоновая защитная сетка. Формулировка вопроса: "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?". И две позиции - "да" или "нет". И, как обычно, традиционное разъяснение о порядке заполнения бюллетеня, подписи двух членов участковой избирательной комиссии и печать комиссии.

Досрочное голосование пройдет в Заболотье, Уватском, Вагайском и Тобольском районах.

Дарья Казакова

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# поправки в Конституцию

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