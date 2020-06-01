Более шести тысяч наблюдателей будут следить за голосованием по Конституции в регионе

Фото: www.cikrf.ru Фото: www.cikrf.ru

6 тыс. 206 общественных наблюдателей будут работать в Тюменской области на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля.

Как сообщил председатель региональной общественной палаты Геннадий Чеботарев, в их число вошли 3 тыс. 385 представителей партии "Единая Россия", 2 тыс. 242 - "Справедливой России", 210 - ЛДПР и 66 граждан региона.

Особенность процедуры голосования по поправкам в том, что это не выборы в классическом понимании, здесь нет штабов, которые могут назначать наблюдателей. Поэтому важную роль принимают на себя общественные наблюдатели - они будут присутствовать при всех процедурах, в том числе при подсчете голосов, знакомиться с документацией, а при необходимости - вести фото- и видеосъемку.

"Наблюдатели - важная составляющая любого голосования. Они наделены существенными правами и обеспечивают достоверность и законность процедуры, - подчеркнул Геннадий Чеботарев.

Будут присутствовать общественные наблюдатели и при надомном голосовании. Все прошли соответствующий инструктаж, а старшие наблюдатели - обучающие семинары с участием представителей регионального избиркома и Роспотребнадзора. Геннадий Чеботарев заверил, что безопасности наблюдателей уделят особое внимание: перед началом работы все получат набор индивидуальных средств защиты и антисептиков.

Также он напомнил, что в регионе работает штаб по наблюдению за проведением общероссийского голосования Общественной палаты. В него вошли профессиональные юристы, они готовы ответить на вопросы тюменцев по поправкам в Конституцию по телефону 8 (3452) 39-01-07.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Евгения Шевцова