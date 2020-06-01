Муфтий Тюменской области призвал жителей проголосовать по поправкам

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

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Прийти на участок для голосования и выразить гражданскую позицию призвал соотечественников муфтий Тюменской области Зиннат Садыков.

По его мнению, это долг каждого гражданина.

"Каждый человек старается создать у себя дома комфортные условия, повысить уровень жизни. Точно так же мы должны постараться создать такие условия в стране, в которой живем. Поправки в Конституцию задевают все важные стороны жизнии и касаются каждого отдельного человека. Мы не можем жить отдельно от общества, и есть закон, который устанавливает правила жизни в этом обществе. В него нужно вникнуть, понять и выразить свое мнение по поправкам на всероссийском голосовании", - отметил Зиннат Садыков.

Он подчеркнул, что такие изменения продиктованы временем. Многие понятия вносятся в Конституцию впервые, потому что жизнь не стоит на месте, и главный документ должен этому соответствовать.

"Наша задача - сохранить то, что есть. Например, историю Второй мировой войны, которую активно пытаются переписать. В память об отцах, которые отстояли мир, мы не можем остаться безучастными", - пояснил муфтий.

Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и завершится 1 июля. Всего в Тюменской области работает 1 тыс. 97 участков, они открыты с 8 до 20 часов.