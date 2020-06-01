Фейк о нарушении режима безопасности при голосовании опровергли в Тюмени

Фото Ивана Приземного Фото Ивана Приземного

Сообщение о том, что на участке для голосования №2966, расположенном в Тюмени по адресу ул. Федюнинского, 64, голосующим не выдают маски и перчатки, распространил один из тюменских телеграм-каналов, ссылаясь на анонимный источник. Кроме того, по утверждению анонима, участники голосования не соблюдают социальную дистанцию.

"Это абсолютный фейк. Все участники голосования получают маски, перчатки и авторучки. Для соблюдения социальной дистанции в помещении участка нанесена разметка. Все меры санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдаются в полном объеме", - рассказал наблюдатель Иван Приземный.

Многие участники голосования приходят на участок со своими масками, добавила председатель участковой избирательной комиссии Наталья Шишкина. В помещение для голосования люди заходят по одному или по двое.

Все 1 тыс. 088 участковые избирательные комиссии, действующие в Тюменской области, обеспечены средствами индивидуальной защиты на сто процентов, подчеркнул секретарь облизбиркома Андрей Николаев. Голосовать - безопасно!

Евгений Бабенко