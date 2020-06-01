Участие в голосовании по поправкам – грандиозное событие, уверен глава корейской диаспоры
| Фото: ИА "Тюменская линия"
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Главы национальных автономий поддерживают голосование по поправкам в Конституцию. Руководитель Тюменской общественной организации корейцев "Единство" Алексей Тен одним из первых проявил гражданскую позицию и призвал тюменцев не оставаться в стороне.
"В данный период мы переживаем грандиозное и переломное событие, которое останется нашим потомкам. Очень важно проголосовать за эти изменения, чтобы наши дети и внуки жили в хорошей, богатой и дружной стране", - пояснил он.
Участки для голосования будут работать до 1 июля включительно.