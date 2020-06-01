  • 25 июня 202025.06.2020четверг
  • USD68,8376
    EUR77,7590
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер западный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Участие в голосовании по поправкам – грандиозное событие, уверен глава корейской диаспоры

Политика, 19:04 25 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Голосованию по поправкам в Конституцию РФ тюменцы посвящают свое творчество

Главы национальных автономий поддерживают голосование по поправкам в Конституцию. Руководитель Тюменской общественной организации корейцев "Единство" Алексей Тен одним из первых проявил гражданскую позицию и призвал тюменцев не оставаться в стороне.

"В данный период мы переживаем грандиозное и переломное событие, которое останется нашим потомкам. Очень важно проголосовать за эти изменения, чтобы наши дети и внуки жили в хорошей, богатой и дружной стране", - пояснил он.

Участки для голосования будут работать до 1 июля включительно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Конституция

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:04 25.06.2020Участие в голосовании по поправкам – грандиозное событие, уверен глава корейской диаспоры
17:52 25.06.2020В Тюменской области за три месяца изъяли из оборота более 46 килограммов наркотиков
14:34 25.06.2020Более двадцати тысяч ямальцев приняли участие в досрочном голосовании
14:12 25.06.2020Глава Тобольска проголосовал по поправкам в Конституцию