Голосованию по поправкам в Конституцию РФ тюменцы посвящают свое творчество

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменцы творчески подходят к голосованию по поправкам в Основной закон страны. Жительница Тюмени Маргарита Павлова вместе с подругами перед участком для голосования №2113 исполнила частушки.

"Самоизоляция затянулась, к сожалению, а нам хочется праздника, поэтому мы и решили сегодня организовать веселье, праздник всем. С подругами накануне написали частушки, прорепетировали и выступили перед участком для голосования. Тюменцы останавливались, слушали, аплодировали нам, так что праздник удался", - рассказала она.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит по всей стране с 25 июня по 1 июля. В Тюменской области с 8 часов к работе приступили все участковые избирательные комиссии. Всего в регионе 1 тыс. 97 участков для голосования, из них 1 тыс. 88 - постоянные и девять - временные.

Члены комиссий контролируют соблюдение всех противоэпидемических норм. Участки для голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты, имеется разметка для обеспечения социальной дистанции.

Добавим, в Тюменской области работает горячая линия облизбиркома: 42-67-72, где можно получить ответ на все вопросы с понедельника по субботу. И горячая линия Центризбиркома РФ: 8-800-200-00-20 - это информационно-справочный центр ЦИК России. Кроме того, есть электронный ресурс Мой участок. рф. Это поисковик, с помощью которого по адресу можно определить свой участок для голосования.

Анжела Лебедева