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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Вера Решетникова оценила санитарные меры на участках для голосования

Общество, 19:16 25 июня 2020

фото "Тюменская линия"

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Помещения, где проходит голосование по поправкам, обрабатывают дезинфицирующими средствами, а всем участника голосования выдают необходимые средства индивидуальной защиты, рассказала председатель избирательной комиссии участка для голосования 2049 в Тюмени Вера Решетникова.

Каждому, кто приходит, выдается одноразовая медицинская маска, перчатки и ручка для заполнения бюллетеня.

По словам председателя комиссии, на входе имеются дезинфицирующие коврики. Всем входящим измеряют температуру.

"К необходимости соблюдать социальную дистанцию и другие профилактические меры люди относятся с пониманием, спорных ситуаций не возникало", - сказала она.

Ирина Кургузова

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# поправки в Конституцию

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