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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Тюменцы считают меры по профилактике COVID-19 при голосовании достаточными

Общество, 19:27 25 июня 2020

фото "Тюменская линия"

Тюменцы считают меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, организованные на участках для голосования, достаточными.

Как рассказала воспитатель тюменского детского сада № 50 Людмила Васюп, при входе в помещение ей с обеих сторон обработали руки дезинфицирующим раствором. "Паспорт показала на расстоянии, прошла по стрелочкам в кабинку для голосования, выданной индивидуальной ручкой заполнила бланк и по стрелочкам вышла обратно", - поделилась она.

В том, что все заявленные меры соблюдаются убедилась и пенсионер Надежда Полушкина: "Всё, о чем говорили во время подготовки – все есть. Руки обработали, температуру измеряли, выдали маску, перчатки, ручку", - сказала она.

фото "Тюменская линия"

Жительница Тюмени отметила, что если все будут соблюдать предписанные требования, то никакого риска заразиться не будет.

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# поправки в Конституцию

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