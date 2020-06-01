Валентина Халимова: в первый день голосования избиратели шли ровно

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Первый день Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию прошел спокойно. Как рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 2243 Валентина Халимова, на участке были соблюдены все требования Роспотребнадзора и ЦИК РФ.

"Учитывая, что это первый день голосования, избиратели шли ровно, день прошел без какого-то напряжения. У нас на участке все делается, как положено: мы обрабатываем руки тюменцам, выдаем ручку, маску, перчатки и только потом избиратель получает бюллетень и проходит в кабинку для голосования. Сегодня мы бюллетени не подсчитываем, а переносим из ящика для голосования в сейф-пакет и запечатываем", - пояснила она.

Специально для людей, которые не могут посетить участки для голосования, организована работа выездной комиссии. В течение дня вне помещений для голосования гражданскую позицию проявили 11 человек. Пока в списках участковой избирательной комиссии № 2243 - 33 человека, которые планируют голосовать дома, но их число может быть увеличено.

"В Тюменской области режим повышенной готовности действует до 28 июня. Люди старше 65 лет должны находиться на обязательной самоизоляции. Просим всех этих граждан позвонить в избирательную комиссию и согласовывать удобное время, в которое к ним приедут члены участковой избирательной комиссии для голосования. Мы будем работать вплоть до 1 июля", - добавила Валентина Халимова.

Помимо членов участковой избирательной комиссии на участках работают общественные наблюдатели, один из них - Антон Змановский. "Моя задача - не допускать нарушений, наблюдать .Сегодня все прошло хорошо. С моей стороны замечаний нет", - резюмировал он.

Участки для голосования начинают работу в 8 и заканчивают в 20 часов. Общероссийское голосование продлится до 1 июля включительно.