Четвертый этап опрессовок стартует в Тюмени
| Фото: администрация Тюмени (архив)
Четвертый этап опрессовок стартует в Тюмени 29 июня. Работы проходят в соответствии с графиком, сообщает теплоэнергетическая компания УСТЭК.
На прочность будут проверяться теплосети, расположенные в периметре улиц Осипенко, Челюскинцев, Полевой, Розы Люксембург и Республики.
Период ограничения подачи горячего водоснабжения для жителей 149 жилых домов составит 12 дней вместо предусмотренных законодательством двух недель. Со списком зданий можно ознакомиться здесь.
Предупредить и исключить возможные инциденты на трубопроводах зимой можно благодаря проведению гидравлических испытаний летом, напомнили в УСТЭК.