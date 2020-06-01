Четвертый этап опрессовок стартует в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени (архив) | Фото: администрация Тюмени (архив)

Четвертый этап опрессовок стартует в Тюмени 29 июня. Работы проходят в соответствии с графиком, сообщает теплоэнергетическая компания УСТЭК.

На прочность будут проверяться теплосети, расположенные в периметре улиц Осипенко, Челюскинцев, Полевой, Розы Люксембург и Республики.

Период ограничения подачи горячего водоснабжения для жителей 149 жилых домов составит 12 дней вместо предусмотренных законодательством двух недель. Со списком зданий можно ознакомиться здесь.

Предупредить и исключить возможные инциденты на трубопроводах зимой можно благодаря проведению гидравлических испытаний летом, напомнили в УСТЭК.