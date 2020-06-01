Тюменский нефтегазовый форум пройдет в новом формате

| Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума | Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума

Тюменский нефтегазовый форум в 2020 году пройдет в новом гибридном формате phygital, который соединит преимущества онлайн- и офлайн-пространств, сообщает пресс-служба мероприятия.

Офлайн-форум будет включать в себя пленарное заседание, выставку инноваций, круглые столы, технологические дни, которые пройдут в Тюменском технопарке с 22 по 24 сентября.

Одновременно будет запущена виртуальная платформа, на базе которой пройдут онлайн-трансляции всех мероприятий форума и выставка в 3D-формате. Часть событий в рамках TNF пройдет исключительно в онлайн.

Как рассказал исполнительный директор Тюменского технопарка Александр Сакевич, новый формат сделает деловую программу форума более обширной, интересной, рассчитанной на более масштабную аудиторию. "Благодаря виртуализации части мероприятий гораздо большее число участников сможет посетить мероприятие, что увеличит его популярность и востребованность", - подчеркнул он.

Новый формат расширит границы не только для участников TNF, но и для партнеров. В виртуальной реальности гораздо большее число компаний может презентовать посетителям свои проекты, а 3D-технологии позволят организовать онлайн-выставку на высоком технологическом уровне. Кроме того, посетить форум виртуально смогут сразу все сотрудники подразделений нефтегазовых и нефтесервисных предприятий.

При этом сохранится ценность живого общения. В офлайне останутся традиционные закрытые бизнес-завтраки, деловые ужины, где личный диалог происходит в непринужденной обстановке.

В дальнейшем организаторы форума намерены сделать акцент на образовательных онлайн-мероприятиях, планируя запуск и проведение обучающих программ, семинаров и конференций. Основная задача TNF - стать востребованной отраслевой площадкой, где эксперты обсуждают актуальные тренды и вопросы нефтегазовой отрасли в течение года.