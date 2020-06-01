Евгений Кравченко: предложенные меры соцподдержки жителей важно закрепить в Конституции

Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов Евгений Кравченко принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Он подчеркнул, что предлагаемые меры социальной поддержки жителей очень важно закрепить в Основном законе страны.

"Законы, даже федеральные, могут измениться по определенным обстоятельствам, их могут поменять депутаты. Но Конституция меняется только по воле народа", – пояснил Кравченко.

Председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки и принять участие в историческом для страны событии.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Всего в Тюменской области работает 1097 избирательных участков, из них 1088 – постоянные, они открыты с 8 до 20 часов.