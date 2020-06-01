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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Тюменские ветераны призывают горожан принять участие в голосовании

Политика, 17:25 29 июня 2020

Фото Валерия Бычкова, "Тюменская область сегодня" | Фото Валерия Бычкова, "Тюменская область сегодня"

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Лидеры ветеранского движения призывают тюменцев принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Председатель совета ветеранов Калининского района Тюмени Галина Филина уже проголосовала на участке №2135 по месту регистрации. Она отметила, что важно каждому выразить гражданскую позицию, пишет "Тюменская область сегодня".

"Конституция - Основной закон страны. Она была принята давно, и за последние годы мир и наша страна сильно изменились. Само время требует перемен. Всей душой болею за укрепление суверенитета и государственности России", – поделилась она.

Галина Фалина отметила значительное усиление роли волонтеров в обществе. Поэтому закрепление в Конституции изменений по волонтерству стало бы хорошим подспорьем для многих категорий граждан. Она также отметила, что голосование по поправкам в Конституцию организовано с соблюдением всех требований безопасности, и призвала всех ветеранов принять в нем участие.

В целом, на участке для голосования №2135 отмечается высокая активность тюменцев. Несмотря на дождь, горожане идут на избирательные участки, чтобы выразить гражданскую позицию.

По словам заместителя председателя участковой избирательной комиссии №2135 Веры Мухиной, к этому участку относится более 2 тыс. жителей Лесобазы.

"Район небольшой, поэтому знаем почти всех, кто приходит голосовать. Не первый год работаю в избирательной комиссии и могу сказать, что явка на нашем участке всегда высокая. Избиратели приходят с хорошим настроением, все понимают, что свершается великое событие для нашей страны и хотят быть к этому причастны", - отметила Вера Мухина.

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# голосование , поправки в Конституцию

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