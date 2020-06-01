Игорь Халин: явка на голосование в Тюменской области превысила 42 %

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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475 тыс. 95 жителей Тюменской области приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию с 25 по 28 июня. Это 42,23 % от общего количества голосующих, сообщил председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

В регионе ежедневно работают 1 тыс. 97 участков для голосования. Контроль за соблюдением порядка голосования 28 июня вели 2 тыс. 975 общественных наблюдателей, 450 волонтеров Конституции.

Жалоб и обращений о нарушениях в избирательную комиссию не поступало.

По всем вопросам, касающимися общероссийского голосования, можно обратиться на горячую линию по телефону (3452) 426-772.

В целом по стране явка равна 37,2 % - проголосовали более 40,45 млн россиян.