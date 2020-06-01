  • 29 июня 202029.06.2020понедельник
  • USD69,1284
    EUR77,5413
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер юго-западный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Игорь Халин: явка на голосование в Тюменской области превысила 42 %

Политика, 17:38 29 июня 2020

фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Евгений Кравченко: предложенные меры соцподдержки жителей важно закрепить в Конституции

475 тыс. 95 жителей Тюменской области приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию с 25 по 28 июня. Это 42,23 % от общего количества голосующих, сообщил председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

В регионе ежедневно работают 1 тыс. 97 участков для голосования. Контроль за соблюдением порядка голосования 28 июня вели 2 тыс. 975 общественных наблюдателей, 450 волонтеров Конституции.

Жалоб и обращений о нарушениях в избирательную комиссию не поступало.

По всем вопросам, касающимися общероссийского голосования, можно обратиться на горячую линию по телефону (3452) 426-772.

В целом по стране явка равна 37,2 % - проголосовали более 40,45 млн россиян.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Игорь Халин , Конституция

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 29.06.2020Игорь Халин: явка на голосование в Тюменской области превысила 42 %
17:25 29.06.2020Тюменские ветераны призывают горожан принять участие в голосовании
16:41 29.06.2020В такие исторические моменты важно выразить свою позицию, считает Дмитрий Осипов
16:30 29.06.2020Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный: поправки в Конституцию касаются каждого из нас