В такие исторические моменты важно выразить свою позицию, считает Дмитрий Осипов

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Заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов принял участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ.

Дмитрий Осипов отметил, что подробно изучил все предлагаемые изменения, внимательно следил за процессом обсуждения и уверен, что сделал правильный выбор.

"Считаю, что предложенный комплекс поправок является важнейшим условием для дальнейшего поступательного развития нашей страны. Безусловно, каждый россиянин имеет свою позицию по поводу тех или иных поправок, которые предлагаются в эти дни для голосования. И в такие исторические моменты очень важно выразить свою позицию, не остаться в стороне в период принятия изменений в основной закон государства. Я свою позицию сегодня высказал, она у меня сложилась уже давно", – подчеркнул депутат.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля.