В Роспотребнадзоре нет замечаний по работе участков для голосования в Тюменской области

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На участках для голосования в Тюменской области принимаются все необходимые профилактические меры в достаточном объеме. Случаев заболевания, связанных с голосованием, на сегодня не зарегистрировано, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

"Мониторинг на участках для голосования по поправкам в Конституцию осуществляется в ежедневном режиме. Специалисты проверяют, все ли выполняются требования, которые регламентированы Роспотребнадзором. Результаты этого мониторинга на сегодня говорят о том, что все меры санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдаются в полном объеме", - подчеркнул он.

Рекомендации ведомства выполняются в полном объеме: не допускается скопление людей, контролируется ношение масок и соблюдение социальной дистанции. На входе посетителям измеряют температуру, а при необходимости выдают одноразовые перчатки, маски и санитайзеры.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля включительно. В Тюменской области работают 1 тыс. 97 избирательных участков, из них 1 тыс. 88 – постоянные, они открыты с 8 до 20 часов.

Татьяна Тихонова