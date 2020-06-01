Ольга Бусыгина: голосование по поправкам выстроено с заботой о здоровье людей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Все меры санитарно-эпидемиологической безопасности на участке соблюдаются в полном объеме. Голосующие с пониманием относятся к тому, что у них измеряют температуру, проводят дезинфекцию рук и обуви, сообщила в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель избирательного участка 2113 Ольга Бусыгина.

"Голосующие понимают, что нужно соблюдать все меры предосторожности, связанные с новой коронавирусной инфекцией, выдерживают социальную дистанцию. Первое, что они проходят – это термометрия. Голосующие получают маску, перчатки. Далее информируем их об адресах по списку, к какому столику нужно пройти. Кабины не оборудованы шторами, это тоже требование по голосованию. Входы и выход на участок разведены", - рассказала она.

По словам председателя комиссии, избиратели голосуют активно, начиная с 25 июня, первого дня голосования. В выходные дни тюменцы шли семьями. Члены комиссии по заявлениям выезжают для проведения голосования на дому. При этом также выполняют все требования санэпиднадзора.

В списке избирателей УИК 2113 числится 2 тыс. 400 человек. После закрытия избирательного участка члены комиссии приступают к подсчету бюллетеней, которые остались не востребованными за день. Их фиксируют в специальном акте. Бюллетени из ящиков для голосования помещают в сейф-пакеты, которые опечатывают и помещают в сейф. Их вскроют только 1 июля – в основной день голосования по поправкам в основной закон страны.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева