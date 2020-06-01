В Тюменской области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Анна Романова: активность избирателей – главное отличие голосования в Тюмени

Участки для голосования, где жители Тюменской области могут выразить свое мнение по поправкам в Конституцию, заработали с 8 часов. Они закроются в 20 часов.

Всего в регионе 1 тыс. 97 таких участков, из них 1 тыс. 88 - постоянные и девять - временные. И сотрудники участков, и надзорные органы внимательно следят за тем, чтобы соблюдались санитарные правила, ведь здоровье людей - превыше всего.

Как и 29 июня, в этот день желающие могут проголосовать на дому. Члены участковой избирательной комиссии приедут к гражданину с индивидуальным и герметично запакованным пакетом, где будут находиться ручка, медицинская маска, перчатки, дезинфицирующие средства, выписка из реестра участника голосования с уже впечатанными паспортными данными, а также сам бюллетень. Человеку останется сделать отметку в выписке, в бюллетене и опустить последний в переносной ящик.

Если у жителей региона возникли вопросы по поводу голосования и его организации, работают горячая линия облизбиркома (42-67-72) и горячая линия Центризбиркома РФ (8-800-200-00-20).

Помимо этого, есть электронный поисковик мойучасток.рф, где по адресу можно определить свой участок для голосования. Задать вопросы по поправкам в Основной документ страны можно и в региональном штабе по наблюдению за проведением общероссийского голосования по телефону: 8 (3452) 39-01-07.