Анна Романова: активность избирателей – главное отличие голосования в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Инна Лосева рассказала, почему проголосовала за поправки в Конституцию

Для участия в голосовании по поправкам в Конституцию РФ избиратели идут активно, а главное – равномерно. Это устраивает членов комиссии и самих голосующих, нет скученности.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила председатель УИК 2120 Тюмени Анна Романова.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ - третья избирательная кампания на счету Анны Романовой. И у нее есть свое преимущество, считает она.

"Принципиальное отличие ее в том, что она длится не один день, а неделю. Избиратели идут активно, и главное – равномерно. Вне зависимости рабочий это день или выходной. Соответственно, соблюдаются все санитарные нормы. Средства индивидуальной защиты комиссия получила в полном объеме", - сказала Анна Романова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Традиционно, с утра на участок приходят те, кто спешит на работу и люди старшего возраста, отмечает председатель участковой комиссии, а затем просыпается молодежь. Интерес к голосованию есть у молодого поколения, уверена Анна Романова, на участок приходят семьями с детьми. Есть и 18-летние избиратели, которых члены комиссии поздравляют и вручают именной памятный диплом.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В состав комиссии участка №2120 входят 10 человек. В течение шести дней они работают по графику, а 1 июля выйдут полным составом.

Ежедневно члены комиссии, по мере поступления заявлений от избирателей, выезжают для голосования на дом.

"Если заявлений много, одновременно отправляем по адресам две бригады. Во время голосования вне участка также соблюдаются все противоэпидемические нормы, бюллетень передается в отдельном файле. Члены комиссии работают в масках и перчатках", - заметила председатель УИК 2120.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Члены комиссии успели зарегистрировать посещение самого взрослого избирателя. Им оказался 92-летний мужчина, который самостоятельно пришел на участок 28 июня. А 29 июня участие в голосовании приняла 90-летняя тюменка, которая пришла на участок с дочерью.

"Эти люди четко отстаивают свою гражданскую позицию. Как заявил нам один избиратель, которому под 70 лет, он голосует, чтобы дети и внуки жили хорошо", - рассказала Анна Романова.

Всего в списках избирателей УИК 2120 числится 2 тыс. 100 избирателей. Как заметила председатель, преимущественное большинство из них уже проголосовали. "Мы предполагаем, что в финальный день, 1 июля, на нашем участке явка будет еще больше", - поделилась Анна Романова.

Анжела Лебедева