Инна Лосева рассказала, почему проголосовала за поправки в Конституцию

Инна Лосева | Фото: duma72.ru Инна Лосева | Фото: duma72.ru

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Участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое проходит с 25 июня по 1 июля, приняла глава комитета по экономической политике и природопользованию областной думы Инна Лосева.

Законодатель считает, что в случае принятия поправок, органы власти, местного самоуправления и общественность ждет большая работа. Необходимо будет привести всю вертикаль нормативной базы страны в соответствие с новыми конституционными поправками.

"Именно на базе Конституции формируются региональное и федеральное законодательство, принимаются государственные программы, реализуются национальные проекты. Запросы общества свидетельствуют о необходимости внесения поправок, - отметила Инна Лосева. - К примеру, каждый день мы видим новые факты изменения климата и ухудшения окружающей среды. Для обеспечения нормальных экологических условий необходимо внести в ст. 114 основного закона страны изменения. Нужно, чтобы каждый гражданин пришел на участок и проголосовал".

Все государственные программы, национальные, федеральные, региональные проекты также будут корректироваться.