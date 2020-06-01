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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Инна Лосева рассказала, почему проголосовала за поправки в Конституцию

Политика, 09:38 30 июня 2020

duma72.ru Инна Лосева | Фото: duma72.ru

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Участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое проходит с 25 июня по 1 июля, приняла глава комитета по экономической политике и природопользованию областной думы Инна Лосева.

Законодатель считает, что в случае принятия поправок, органы власти, местного самоуправления и общественность ждет большая работа. Необходимо будет привести всю вертикаль нормативной базы страны в соответствие с новыми конституционными поправками.

"Именно на базе Конституции формируются региональное и федеральное законодательство, принимаются государственные программы, реализуются национальные проекты. Запросы общества свидетельствуют о необходимости внесения поправок, - отметила Инна Лосева. - К примеру, каждый день мы видим новые факты изменения климата и ухудшения окружающей среды. Для обеспечения нормальных экологических условий необходимо внести в ст. 114 основного закона страны изменения. Нужно, чтобы каждый гражданин пришел на участок и проголосовал".

Все государственные программы, национальные, федеральные, региональные проекты также будут корректироваться.

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# голосование , Инна Лосева , поправки в Конституцию РФ

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