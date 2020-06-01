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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Самым взрослым избирателем на УИК 2120 стал 92-летний тюменец

Политика, 10:05 30 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Самым взрослым избирателем на УИК 2120 в Тюмени стал 92-летний мужчина, который самостоятельно пришел на участок 28 июня, рассказала председатель УИК 2120 Тюмени Анна Романова.

А 29 июня участие в голосовании приняла 90-летняя тюменка, которая пришла на участок с дочерью.

"Эти люди четко отстаивают свою гражданскую позицию. Как заявил нам один избиратель, которому под 70 лет, он голосует, чтобы дети и внуки жили хорошо", - рассказала Анна Романова.

Всего в списках избирателей УИК 2120 числится 2 тыс. 100 избирателей. Как заметила председатель, преимущественное большинство из них уже проголосовали.

"Мы предполагаем, что в финальный день, 1 июля, на нашем участке явка будет еще больше", - поделилась Анна Романова.

Анжела Лебедева

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# поправки в Конституцию

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