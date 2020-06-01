Артем Зайцев: мы голосуем за новую Конституцию, оставаться в стороне нельзя

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

В голосовании по изменению Конституции РФ принял депутат, заместитель главы аграрного комитета Тюменской областной думы Артем Зайцев. По его мнению, внесение изменений в Конституцию – это историческое событие, которое определяет будущее нашей страны.

"Я считаю, что в этот момент нельзя оставаться в стороне. Мы голосуем за новую Конституцию. Это важно для всего нашего общества", - отметил парламентарий. На нескольких поправках Артем Зайцев акцентировал внимание.

"Изменения коснулись расширения полномочий Госдумы и Совета Федерации. Одним из важных изменений в Конституции стала поправка о русском языке. Определена роль нашего народа", - подчеркнул Артем Зайцев.