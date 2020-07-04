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Тест на ВИЧ: "Экспедиция-2020" пройдет в Тюменской области в октябре

Общество, 10:01 04 июля 2020

Минздрав России ВКонтакте | Фото: Минздрав России ВКонтакте

С 9 по 13 октября планируют работать в Тюменской области участники Всероссийского автопробега "Тест на ВИЧ: Экспедиция-2020", который стартовал в Калининграде и в Камчатке и к ноябрю пройдет в 45 регионах России.

В нашем регионе медики бесплатно и анонимно протестируют жителей Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска. Оно пройдет на ВИЧ в мобильных пунктах, а опытные психологи расскажут жителям о вирусе иммунодефицита и ответят на их вопросы.

"Цель автопробега - привлечь внимание общественности и сказать тем, кто еще не задумался, о необходимости беречь свое здоровье, о соблюдении мер профилактики в отношении ВИЧ-инфекции, призвать ежегодно сдавать тест, независимо от того, была ли у человека опасная ситуация. В прошлые годы около тысячи человек воспользовались возможностью тестирования в дни автопробега, при этом приходили люди, которым это было нужно, потому что уровень выявления был выше обычного", - рассказала пресс-секретарь Центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева.

Она напомнила, что узнать свой статус жители региона могут вне зависимости от проведения специальных акций. Это можно сделать бесплатно и анонимно в поликлиниках своего населенного пункта и в Центре профилактики и борьбы со СПИД в Тюмени. При экспресс-тестировании результат станет известен уже через несколько минут и будет высокоточен. После снятия режима повышенной готовности медики Центра планируют возобновить выездные акции по диагностике жителей Тюмени. Также в планах - охватить добровольным исследованием трудовые коллективы.

"Международная организация труда реализует проект по сдаче теста на ВИЧ на рабочем месте. Мы также надеемся подключиться к нему и пробуем договориться, чтобы члены трудовых коллективов могли пройти такое исследование, не выходя из производственного помещения, при наличии медицинского кабинета и соблюдении всех санитарных норм", - рассказала Елена Лосева.

Татьяна Ковалева

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# ВИЧ , тестирование

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