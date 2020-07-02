Пенсионерам-опекунам и попечителям проиндексируют пенсии

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Ежегодная индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты проводится с 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями по возмездному договору, сообщает Государственная дума Российской Федерации.

Такие пенсионеры-опекуны или попечители не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. Они не будут приравниваться к работающим. Им станут ежегодно индексировать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

"Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей. Закон коснется почти тридцати тысяч граждан", - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон разработан по поручению президента РФ Владимира Путина.

По данным Министерства просвещения, число приемных семей в России составляет 111 тыс. 892. Численность приемных родителей-пенсионеров, уровень пенсионного обеспечения которых повысят - 29,6 тыс. человек.