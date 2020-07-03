Тюменцы смогут выписать печатные издания по старым ценам

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Клиенты Почты России смогут выписать печатные издания на первое полугодие 2021 года по ценам текущего полугодия. Досрочная подписная кампания стартует 1 июля и продлится до 31 августа, сообщает УФПС Тюменской области.

Подписаться можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении. Навигация сервисов позволяет выбрать журналы и газеты по названию, индексу, теме, алфавиту, интересам в поисковой строке. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому.

В акции участвуют свыше 1 тыс. 100 изданий, среди которых 330 газет и журналов федерального значения, а также 260 региональных и почти 460 районных. Это бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие. Почта России доставит журналы и газеты даже в самые труднодоступные населенные пункты страны.

Также можно оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов, детских домов, ветеранам или пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акций "Дерево добра" и "Подпиши соседа" необходимо выбрать регион, социальное учреждение, либо указать почтовый адрес получателя.