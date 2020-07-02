Центральная библиотека Тобольска возобновила свою работу

| Фото: департамент по культуре и туризма Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризма Тобольска

Центральная библиотека Тобольска возобновила работу в ограниченном режиме со 2 июля, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

Здесь организованы выдача и возврат книг с соблюдением всех мер безопасности. Посещать библиотеку необходимо в маске, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться дезинфицирующими средствами для рук.

Обслуживание читателей осуществляется только по предварительной записи по телефону: 22-67-46. На одного читателя выделяется 30 минут, включая дезинфекцию после посещения.

Свободный доступ посетителей к книжному фонду библиотеки запрещен. Книги подбираются по предварительной заявке читателя с указанием темы или названия, автора книги по телефону.

Одновременно на руки выдают не более трех книг сроком на 14 дней. Библиотека просит иметь при себе ручку для заполнения читательских требований и других документов. Дезинфекция будет проходить каждые два часа.

Работа других библиотек Тобольска возобновится с 5 июля.