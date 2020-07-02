Тюменца будут судить за угон машины и подрыв банкоматов

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Уголовное дело в отношении тюменца, обвиняемого в попытке кражи из банкоматов денежных средств и угоне автомобиля, направлено в суд, сообщает региональное УМВД.

Напомним, в апреле 2020 года 30-летний злоумышленник угнал с неохраняемой парковки автомобиль "Лада". Затем, используя баллоны с газом безуспешно пытался взломать банкоматы на ул. Щербакова и Харьковской. Потерпев неудачу, он бросил угнанное авто в одном из дворов и скрылся на своей машине.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Тюменец раскаялся в содеянном и стал активно сотрудничать со следствием. Мужчине было предъявлено обвинение по трем статьям УК - "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", "Приготовление к преступлению" и "Кража". В настоящее время материалы направлены в суд.