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Тюменца будут судить за угон машины и подрыв банкоматов

Происшествия, 16:59 02 июля 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Уголовное дело в отношении тюменца, обвиняемого в попытке кражи из банкоматов денежных средств и угоне автомобиля, направлено в суд, сообщает региональное УМВД.

Напомним, в апреле 2020 года 30-летний злоумышленник угнал с неохраняемой парковки автомобиль "Лада". Затем, используя баллоны с газом безуспешно пытался взломать банкоматы на ул. Щербакова и Харьковской. Потерпев неудачу, он бросил угнанное авто в одном из дворов и скрылся на своей машине.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Тюменец раскаялся в содеянном и стал активно сотрудничать со следствием. Мужчине было предъявлено обвинение по трем статьям УК - "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", "Приготовление к преступлению" и "Кража". В настоящее время материалы направлены в суд.

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# уголовное дело

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