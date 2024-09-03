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Восемь детей пострадали в ДТП в Тюменской области 2 сентября

Происшествия, 10:23 03 сентября 2024

Восемь детей стали участниками дорожно-транспортных происшествий в Тюменской области в первый день нового учебного года: четверо детей-пассажиров, два юных мотоциклиста без прав, ребенок на механическом самокате и пешеход, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Volvo и Kia столкнулись вчера ночью на перекрестке улиц Газовиков и Эрвье в Тюмени. Предварительно 21-летний водитель Volvo не уступил дорогу автомобилю Kia, который двигался по главной дороге. Пострадали водитель Kia и два его брата-пассажира 10 и 14 лет, жители г. Надыма.

На ул. Мира, 29 столкнулись ВАЗ 2107 и Toyota Corolla. Предварительно 53-летний водитель иномарки не пропустил "Ладу", ехавшую по главной дороге. 18-летний водитель ВАЗ права управления транспортом не имеет. В ДТП пострадали две 17-летние пассажирки "Лады", они не были пристегнуты ремнями безопасности, а также 54-летняя пассажирка Toyota.


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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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