Тюменские оперативники задержали подозреваемого в подрыве банкоматов

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в попытке кражи из банкоматов и угоне автомобиля задержали полицейские в Тюмени. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как человек в маске закачивает в устройства газ, после чего происходит возгорание, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска изучили видеозаписи, опросили свидетелей, изъяли улики с мест преступления, а также проанализировали возможные пути отхода злоумышленника.

В итоге оперативники установили личность подозреваемого – 30-летнего жителя областного центра, и задержали его по месту работы.

По версии следствия, тюменец тщательно спланировал свои действия, выбрал несколько точек с банкоматами, понаблюдав за которыми, убедился, что в ночное время возле них мало посетителей.

Затем мужчина угнал автомобиль, который использовал при совершении преступлений. Кроме того, он приобрел маску, перчатки и газовые баллончики.

Но, несмотря на долгую подготовку, осуществить задуманное он не сумел. После двух неудачных попыток взлома, тюменец бросил угнанное авто в одном из дворов и скрылся на своей машине.

Возбуждены уголовные дела по факту попытки покушения на кражу и неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. Расследование продолжается.