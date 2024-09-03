Станислав Логинов: первые отклики на новое школьное приложение позитивные

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая информационная платформа в школах Тюменской области начала работать с 1 сентября. Первые пользователи уже отметили ее удобство, простоту и эффективность.

Об этом директор информатизации Тюменской области Станислав Логинов сообщил во время прямого эфира программы "Час Тюмени" 3 сентября.

"Мы отслеживаем работу информационной системы, мобильного приложения, у нас есть несколько источников информации – это наша техническая поддержка, соцсети, телеграм-каналы и другие. Мы ждем конструктивную обратную связь и готовы помочь пользователям. Сейчас есть некоторые сложности и они связаны, прежде всего, с окончательными списками учащихся. Использование новой информационной программы всегда стресс, поэтому кто-то из учеников настороженно относится, кто-то одобрил. Первые мнения получены от разных пользователей и они положительные", - уточнил Логинов.

Внедрение Московской электронной школы (МЭШ) в регионе началось после подписания соглашения между мэрией Москвы и правительством Тюменской области. При этом часть информационных решений использовалась от тюменских специалистов, в частности, учет питания. Этот функционал рекомендован к тиражированию в других регионах страны, где МЭШ также взяли в реализацию.

Для входа в систему "Электронная школа Тюменской области" необходима авторизация через госуслуги. Дети до 14 лет могут подтвердить учетную запись через личный кабинет родителя.

"Информационная система полностью готова к работе. Доступен функционал электронной библиотеки, методические рекомендации, заведено расписание", - сказал директор регионального департамента информатизации.

Мобильное приложение "Моя школа. Дневник" пришло на смену приложению "Образование 72".

Анжела Лебедева