Евгений Федосов возглавит объединенный бизнес ВТБ в Тюменской области

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

Управляющим ВТБ в Тюменской области назначен Евгений Федосов, ранее занимавший должность заместителя управляющего по корпоративному бизнесу регионального подразделения банка. В новой должности он будет отвечать за развитие в регионе розничного направления, а также за работу с компаниями малого, среднего и крупного бизнеса.

Перед руководителем стоят задачи укрепления позиций банка в регионе и развитие бизнеса в рамках стратегии ВТБ. Евгений Федосов обладает большим управленческим опытом в финансовом секторе, что позволит банку в Тюменской области под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами во всех сегментах.

Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Тюменской области на 1 апреля 2020 года составляет 55,2 млрд рублей, объем привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе — 87,6 млрд рублей. Более 66 тысяч тюменцев имеют зарплатные карты ВТБ. Офисная сеть ВТБ в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) насчитывает 19 отделений в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске, Ишиме и ст. Демьянка.

"Уже сейчас ВТБ — один из лидеров на тюменском рынке. Например, каждая пятая ипотека и каждый пятый вклад в регионе на текущий момент оформлены в ВТБ. Мы нацелены на то, чтобы и далее наращивать основные финансовые показатели и долю банка в регионе. В фокусе внимания для нас — персональный сервис, всесторонняя поддержка клиентов и расширение сотрудничества с тюменским бизнесом", — отметил Евгений Федосов.

Евгений Федосов родился в Тюменской области. В 2004 году с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности "Финансы и кредит". В 2012 году решением диссертационного совета при Санкт-Петербургском университете экономики и финансов ему присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Банковскую карьеру начал в 2003 году экономистом отдела анализа кредитоспособности и инвестиций кредитно-инвестиционного департамента Запсибкомбанка. С 2012 года работает в группе ВТБ в должности директора по клиентской работе. С 1 января 2019 года назначен заместителем управляющего по корпоративному бизнесу объединенного банка.