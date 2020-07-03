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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Александр Моор поблагодарил тюменцев за активность при голосовании по поправкам в Конституции

Губернатор, 17:12 03 июля 2020

Фото ИА «Тюменская линия»

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил земляков за активное участие в Общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.

"Более 874 тысяч граждан стали участниками важного исторического события. Явка в регионе - свыше 77 процентов", - отметил губернатор. Особые слова благодарности глава региона адресовал волонтерам и наблюдателям, которые следили за чистотой процесса, информировали, помогали обеспечить эпидемиологическую безопасность.

В Тюменской области были задействованы 450 волонтеров и более 6 тыс. общественных наблюдателей. Александр Моор подчеркнул, что отсутствие серьезных жалоб на нарушения говорит о высоком уровне организации всего процесса голосования.

"Вместе мы определили в качестве ориентира для развития нашего государства социальные гарантии для жителей России, семейные ценности и заботу о старшем поколении. Выбор сделан, теперь пришло время активно поработать, чтобы закрепить накопленные нашей страной достижения", - резюмировал губернатор Тюменской области.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , благодарность , волонтеры , голосование , наблюдатели , поправки в Конституцию

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