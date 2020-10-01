На окружном форуме "Союз" заводоуковских школьников учили блогингу и педагогике

| Фото: из сообщества "Центр развития детей и молодежи|Заводоуковск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Центр развития детей и молодежи|Заводоуковск" во ВКонтакте

80 школьников и 15 педагогов собрал окружной форум "Союз", который прошел в Заводоуковске с 23 по 25 октября.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор проекта, руководитель молодежной организации "Искра", основанной при заводоуковском Центре развития детей и молодежи, Александр Дегтярев, событие привлекло лидеров объединений Российского движения школьников, добровольцев от 14 до 17 лет со всех школ Заводоуковского городского округа.

"На форуме участники проходили обучение. Для них были открыты пять академий: "Театр и перформанс", "Лидерство и связи с общественностью", "Добровольчество", "Блогинг", "Педагогика". С гостями работали эксперты из Тюмени, Москвы, Екатеринбурга, Омска. Так, направление "Блогинг", в ходе которого участники узнавали, как создавать и продвигать контент, в первый день представляла блогер, коуч, модератор Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" Анна Киселева. Во второй день провели классную встречу с музыкантом, участником шоу "Песни" на телеканале ТНТ Сергеем Драгни. Он приехал, пообщался с ребятами и дал акустический концерт на закрытии. В последний день участники представили итоговый продукт, то, что они сделали за два дня по каждому из направлений", — поделился Александр Дегтярев.

Ранее идею провести форум "Союз" в Заводоуковске высоко оценили на грантовых конкурсах "Моя идея. Pro" и #ТворитьДоброПросто. По их итогам авторы проекта получили на его реализацию 200 тыс. рублей. В частности, на выделенную сумму организаторы форума для молодежи смогли издать имиджевую продукцию и раздаточные материалы для участников.

Как отмечает Александр Дегтярев, окружной форум "Союз" прошел в третий раз. "С каждым годом стараемся повышать уровень спикеров, увеличивать количество участников. Ребята всегда ждут это событие с нетерпением. С каждым разом принимаем все больше заявок от них. В этом году форум прошел хорошо. Было приятно видеть сплоченные команды, экипажи, которые у нас работали. Ждем новой встречи в следующем году", — заключил руководитель окружного молодежного форума "Союз".

Инна Пахомова