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Тюменские автоинспекторы отмечены наградами

Общество, 09:51 04 июля 2020

Госавтоинспекция Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области во ВКонтакте

Более ста сотрудников подразделений ГИБДД Тюменской области награждены ведомственными медалями, почетными знаками, почетными грамотами за добросовестное отношение к службе и в связи с 84-й годовщиной образования службы Госавтоинспекции.

Благодарственным письмом Тюменской областной думы награждены начальник отделения дорожной инспекции УГИБДД по Тюменской области Максим Зайцев и старший инспектор ДПС межмуниципального отдела ГИБДД "Тобольский" Радик Рахимов.

Благодаря региональной программе Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения" сотрудники патрулируют дороги на достойных автомобилях и могут противостоять и преступности, и правовому нигилизму. В 2020 году для подразделений ГИБДД будут приобретены 20 патрульных автомобилей "Лада Веста", три автомобиля "Лада Ларгус". Автомобили будут использоваться для несения службы в сельской местности, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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